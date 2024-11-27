MSM

Musme Coin, İngilizce'de 'Coin Girls' veya 'CoinWaifu' olarak tercüme edilen CoinMusme'nin temelini oluşturmaktadır. Japonya'dan çıkan bu anime esintili blok zinciri oyunu, kripto para karakterlerine benzersiz bir bakış açısı getiriyor. CoinMusme, Ethereum, Dogecoin ve Matic gibi popüler tokenleri etkileşimli idol karakterler olarak hayata geçiriyor ve Kazanmak için Oyna oyun deneyimine yeni bir heyecan getirmeyi amaçlıyor.

Kripto AdıMSM

SıralamaNo.8396

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06525078756599896,2024-11-27

En Düşük Fiyat0.000454034608804659,2025-10-19

Herkese Açık Blok ZinciriOASYS

HakkındaMusme Coin, İngilizce'de 'Coin Girls' veya 'CoinWaifu' olarak tercüme edilen CoinMusme'nin temelini oluşturmaktadır. Japonya'dan çıkan bu anime esintili blok zinciri oyunu, kripto para karakterlerine benzersiz bir bakış açısı getiriyor. CoinMusme, Ethereum, Dogecoin ve Matic gibi popüler tokenleri etkileşimli idol karakterler olarak hayata geçiriyor ve Kazanmak için Oyna oyun deneyimine yeni bir heyecan getirmeyi amaçlıyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.