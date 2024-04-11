MSQ

MSQ, doğrudan MSQUARE Foundation tarafından geliştirilen ve işletilen platformlar için bir ödeme yöntemi olarak kullanılır. Metastar: Küresel blok zinciri entegre gayrimenkul bilgi platformu. Point to You: Küresel P2U Coin Ücretsiz Madencilik ve Ödeme Platformu. Business Hub: Çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlama satış platformu. K-PAL: Küresel K-içerik genişletme ve denizaşırı insan gücü tedarik platformu.

Kripto AdıMSQ

SıralamaNo.921

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)6.59%

Dolaşımdaki Arz5,990,103

Maksimum Arz25,916,431

Toplam Arz25,916,431

Dolaşım Oranı0.2311%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği24.250265098224798,2025-05-26

En Düşük Fiyat0.16930807804791836,2024-04-11

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaMSQ, doğrudan MSQUARE Foundation tarafından geliştirilen ve işletilen platformlar için bir ödeme yöntemi olarak kullanılır. Metastar: Küresel blok zinciri entegre gayrimenkul bilgi platformu. Point to You: Küresel P2U Coin Ücretsiz Madencilik ve Ödeme Platformu. Business Hub: Çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlama satış platformu. K-PAL: Küresel K-içerik genişletme ve denizaşırı insan gücü tedarik platformu.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.