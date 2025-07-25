MTT

METTI Token (MTT), OMET/ONFA ekosistemi içinde yer alan çok amaçlı bir tokendir. Ödemeler, alım satım, stake etme ve FOMO programlarına katılım, Mini Races etkinlikleri ile NFT Madencilik paketleri satın alma gibi özel avantajların kilidini açmak için kullanılır. MTT aynı zamanda bir yönetişim tokeni olarak topluluğun önemli kararlarda oy kullanmasını sağlar. Çoklu zincir desteği sayesinde hem DEX hem de CEX platformlarında sorunsuz şekilde swap yapılmasına imkân tanır. Deflasyonist token ekonomisi modeli, zincir üstü şeffaflığı, ölçeklenebilir uygulamaları ve topluluk öncelikli yaklaşımıyla MTT, gerçek dünyadaki ürün ve hizmetlerle doğrudan bağlantılı, sürdürülebilir değer yaratmaya kendini adamıştır.

Kripto AdıMTT

SıralamaNo.3915

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz5,000,000

Toplam Arz4,998,730

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği120.36529801296776,2025-07-25

En Düşük Fiyat86.26406585009452,2025-08-10

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

