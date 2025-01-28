MXNA

Dark Machine, en son oyun ve blok zinciri teknolojileri kullanılarak tasarlanmış takım tabanlı bir karanlık mekanik nişancı oyunudur. Espor ve modern tokenomik sinerjik bir şekilde güçlerini birleştirerek oyuncuların en çok önem verdiği öğelerin dijital sahipliğinin rekabetçi mekanik savaşları dünyasını dönüştürdüğü bir eğlence deneyimi yaratıyor. Dark Machine, merkeziyetsiz turnuvaları destekleyen dünyanın ilk blok zinciri oyunu olacak. Proje, en kaliteli Japon eğlence ürünlerinin en iyi karışımını bir araya getirerek sektörde bir ilk olan eş zamanlı BCG ve Anime üretiminde birleştiriyor. BCG, Transformers ve Stranger Things'in benzersiz bir karışımı olarak sektör lideri oyun motoru Unreal Engine 5 üzerine inşa edilmiş arena-shooter tarzı bir oyun. Kurucu ortaklar, en iyi oyun stüdyolarında yönetmen/yapımcı olarak 20 yılı aşkın deneyime sahiptir.

Kripto AdıMXNA

SıralamaNo.4436

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.03216630953794221,2025-01-28

En Düşük Fiyat0.000038187340340541,2025-10-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

