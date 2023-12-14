MYRIA

Myria, Ethereum için ZK toparlama teknolojisini kullanan ve kullanıcılarına anlık işlemler, 9.000+ tps'ye kadar yüksek verim, sıfır gaz ücreti ve ücretsiz NFT basımı sunan bir Katman2 blok zinciri ölçeklendirme çözümüdür.

Kripto AdıMYRIA

SıralamaNo.1257

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz37,934,477,926

Maksimum Arz50,000,000,000

Toplam Arz50,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7586%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.018459537482977427,2023-12-14

En Düşük Fiyat0.000124480843625438,2025-11-20

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaMyria, Ethereum için ZK toparlama teknolojisini kullanan ve kullanıcılarına anlık işlemler, 9.000+ tps'ye kadar yüksek verim, sıfır gaz ücreti ve ücretsiz NFT basımı sunan bir Katman2 blok zinciri ölçeklendirme çözümüdür.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.