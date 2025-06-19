MYX

MYX, mevcut bir AMM piyasası olan hemen hemen her token için sürekli sözleşmelerin zincir üstü alım satımını sağlayan, gözetim dışı bir türev borsasıdır. Protokol, likidite sağlamanın sermaye maliyetini düşürmek, yatırımcılar için ağla ilgili engelleri ortadan kaldırmak ve gelişmiş türevlerin spot swaplar kadar erişilebilir olması için alım satım akışını kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya konmuştur.

Kripto AdıMYX

SıralamaNo.88

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)13.81%

Dolaşımdaki Arz221,105,423.7

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2211%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği19.01354447197708,2025-09-11

En Düşük Fiyat0.04671661054199852,2025-06-19

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

