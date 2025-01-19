MY

MetYa, sosyal etkileşimi harcanabilir değere dönüştüren yapay zeka destekli bir SocialFi × PayFi platformudur. MePay — dijital kartımız — sayesinde kullanıcılar anında sanal kart oluşturabilir, $MY yükleyebilir, detaylı kontrol seçeneklerine sahip olur ve Apple/Google Pay desteğiyle 50 milyondan fazla iş yerinde küresel geçerlilik elde eder. $MY, ödeme ücretleri ve indirimler, içerik üreticisi teşvikleri, üyelikler, staking/sadakat ödülleri ve uygulama içi yönetişimi destekler. “Kazan → Tut → Harca” zincirini birleştirerek MetYa, $MY için gerçek ve sürekli bir talep yaratır ve güvenli, akıcı bir Web3 sosyal ödeme deneyimi sunar.

Kripto AdıMY

SıralamaNo.268

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.70%

Dolaşımdaki Arz980,251,770.31

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz974,150,216.2418

Dolaşım Oranı0.9802%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3026106966057054,2025-01-19

En Düşük Fiyat0.06088509988318206,2025-04-04

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

Loading...