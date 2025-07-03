M

MemeCore, Meme 2.0 için özel olarak geliştirilmiş ilk Katman 1 blok zinciridir. Meme 2.0, meme coinlerin kısa vadeli spekülasyondan, topluluk odaklı viralite ile desteklenen uzun vadeli kültürel ve ekonomik güçlere dönüştüğü yeni bir paradigmadır. MemeCore, viral ekonomiyi tanıtıyor: Meme coinlerin kalıcı kültürel varlıklar ve aktif ekonomik motorlar hâline geldiği bir Meme 2.0 paradigması. Hem içerik viralitesini hem de işlem hacmini ödüllendirerek, MemeCore, sosyal veya zincir üstü olsun, her anlamlı etkileşimin sürdürülebilir, değer üreten bir ekosistemin parçası olmasını sağlar.

Kripto AdıM

SıralamaNo.44

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0006%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.36%

Dolaşımdaki Arz1,039,501,066

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz5,264,317,858.42

Dolaşım Oranı0.1039%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.9597770942123245,2025-09-18

En Düşük Fiyat0.03524461750801544,2025-07-03

Herkese Açık Blok ZinciriMEMECORE

HakkındaMemeCore, Meme 2.0 için özel olarak geliştirilmiş ilk Katman 1 blok zinciridir. Meme 2.0, meme coinlerin kısa vadeli spekülasyondan, topluluk odaklı viralite ile desteklenen uzun vadeli kültürel ve ekonomik güçlere dönüştüğü yeni bir paradigmadır. MemeCore, viral ekonomiyi tanıtıyor: Meme coinlerin kalıcı kültürel varlıklar ve aktif ekonomik motorlar hâline geldiği bir Meme 2.0 paradigması. Hem içerik viralitesini hem de işlem hacmini ödüllendirerek, MemeCore, sosyal veya zincir üstü olsun, her anlamlı etkileşimin sürdürülebilir, değer üreten bir ekosistemin parçası olmasını sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.