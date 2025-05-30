NATIX

NATIX, tescilli yapay zeka ve kamera DePIN tarafından desteklenen küresel bir haritalama ağıdır. NATIX'in amiral gemisi ürünü "Drive&", yolları haritalamak ve çeşitli mobilite, otonom sürüş ve akıllı şehir uygulamalarını desteklemek için sürücü asistanı uygulamaları (örn. araç kamerası ve navigasyon), token teşvikleri, bilgisayarla görme yapay zekası ve akıllı telefon kameralarını kullanır. Sadece 12 ayda 120 binden fazla kayıtlı sürücü ve 50 milyon km'den fazla yol kat eden NATIX, küresel olarak en hızlı büyüyen DePIN'lerden biridir.

Kripto AdıNATIX

SıralamaNo.868

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz40,603,174,541

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz99,991,483,316.62

Dolaşım Oranı0.406%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.001982067208685786,2025-05-30

En Düşük Fiyat0.000361492892137947,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
NATIX/USDT
NATIX Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NATIX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
