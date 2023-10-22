NAVI

Atlas Navi, yol koşullarını (kapanmalar, yol çalışmaları, çukurlar), kazalar, her şeritteki trafiği, mevcut park yerlerini, polis araçlarını tespit ederek ve sürücüleri yeniden yönlendirerek trafikten kaçınmak için yapay zeka ve akıllı telefon kamerasını kullanan ilk Sür Kazan navigasyon uygulamasıdır. Atlas Navi, geçtiğimiz 2 yıl içinde iOS ve Android'de 750.000 indirmeye ulaştı ve 150.000'den fazla günlük aktif kullanıcı günde 5.000.000 MİL'den fazla yol kat etti. Kitlesel benimseme ve token için büyük fayda sağlayan Atlas Navi, yapay zeka ve DePin donanım cihazları ile navigasyon uygulaması alanında devrim yaratan en hızlı büyüyen Web3 uygulamalarından biridir.

Kripto AdıNAVI

SıralamaNo.1466

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz161,706,684

Maksimum Arz300,000,000

Toplam Arz300,000,000

Dolaşım Oranı0.539%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5365511930513228,2024-03-21

En Düşük Fiyat0.014185779862416587,2023-10-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaAtlas Navi, yol koşullarını (kapanmalar, yol çalışmaları, çukurlar), kazalar, her şeritteki trafiği, mevcut park yerlerini, polis araçlarını tespit ederek ve sürücüleri yeniden yönlendirerek trafikten kaçınmak için yapay zeka ve akıllı telefon kamerasını kullanan ilk Sür Kazan navigasyon uygulamasıdır. Atlas Navi, geçtiğimiz 2 yıl içinde iOS ve Android'de 750.000 indirmeye ulaştı ve 150.000'den fazla günlük aktif kullanıcı günde 5.000.000 MİL'den fazla yol kat etti. Kitlesel benimseme ve token için büyük fayda sağlayan Atlas Navi, yapay zeka ve DePin donanım cihazları ile navigasyon uygulaması alanında devrim yaratan en hızlı büyüyen Web3 uygulamalarından biridir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.