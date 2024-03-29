NAVX

NAVI Protocol, önde gelen Lending + LSDeFi platformları ile Sui'deki en güvenilir DeFi altyapısıdır. OKX Ventures, Hashed ve Dao5 tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. NAVI Protocol, lansmanından bu yana 220 milyon TVL ve 800 bin kullanıcıya sahiptir.

Kripto AdıNAVX

SıralamaNo.885

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.08%

Dolaşımdaki Arz816,167,495.24

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.8161%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4215575252595851,2024-03-29

En Düşük Fiyat0.013407259789083324,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

Sektör

Sosyal Medya

