NCDT

nuco.cloud, Berkeley Üniversitesi'nin BOINC teknolojisi aracılığıyla bulut bilişimde devrim yaratıyor, çeşitli veri merkezlerini entegre ediyor ve ilk merkeziyetsiz mesh(örgüsel) hiper ölçekleyicisi olan nuco.cloud SKYNET'i piyasaya sürüyor. nuco.cloud SKYNET, GO, PRO ve CUSTOM'u içeren hizmetler, AWS'ye göre %70-90 maliyet avantajı sağlayarak çok çeşitli hesaplama gereksinimlerini karşılamaktadır. BAFA ve DLR "DigitalJetzt" hibelerinden destek alan nuco.cloud, müşterilerine kamu finansmanı elde etmelerinde de yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra, yaklaşan staking fırsatları da beklenmektedir. Daha fazla bilgi için: https://nuco.cloud/overview

Kripto AdıNCDT

SıralamaNo.2117

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.29%

Dolaşımdaki Arz50,000,000

Maksimum Arz50,000,000

Toplam Arz50,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği408.48650004,2020-11-11

En Düşük Fiyat0,2021-11-16

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Hakkındanuco.cloud, Berkeley Üniversitesi'nin BOINC teknolojisi aracılığıyla bulut bilişimde devrim yaratıyor, çeşitli veri merkezlerini entegre ediyor ve ilk merkeziyetsiz mesh(örgüsel) hiper ölçekleyicisi olan nuco.cloud SKYNET'i piyasaya sürüyor. nuco.cloud SKYNET, GO, PRO ve CUSTOM'u içeren hizmetler, AWS'ye göre %70-90 maliyet avantajı sağlayarak çok çeşitli hesaplama gereksinimlerini karşılamaktadır. BAFA ve DLR "DigitalJetzt" hibelerinden destek alan nuco.cloud, müşterilerine kamu finansmanı elde etmelerinde de yardımcı olmaktadır. Bunların yanı sıra, yaklaşan staking fırsatları da beklenmektedir. Daha fazla bilgi için: https://nuco.cloud/overview

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.