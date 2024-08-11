NCN

NeurochainAI, yapay zeka odaklı dijital dünyayı mümkün kılmak için tüketici sınıfı bir donanım DePIN'i ve yapay zeka modeli optimizasyonundaki yeniliklerle yapay zeka bilgi işlem sektöründe devrim yaratıyor. Geliştiricilere ve KOBİ'lere tek bir platform altında yapay zeka dApp'lerini verimli bir şekilde oluşturmak, dağıtmak ve çalıştırmak için gereken tüm araçları sağlayarak 1,8T dolarlık yapay zeka pazarına giriyor: DePIN, Topluluk destekli veri toplama ve doğrulama, Nicel yapay zeka modelleri pazarı, Birlikte çalışabilirlik araçları, dApp mağazası.

Kripto AdıNCN

SıralamaNo.2658

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz272,750,502

Maksimum Arz3,000,000,000

Toplam Arz450,000,000

Dolaşım Oranı0.0909%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09670403470029812,2024-08-11

En Düşük Fiyat0.000418256097111521,2025-08-18

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

