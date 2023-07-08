NDC

Nigella Diamond, Nigella Chain ekosisteminin eğitim ve sertifika programıdır. Bu program katılımcılara blok zinciri, NFT'ler (Nitelikli Fikri Tapu), kripto para birimleri ve ilgili teknolojiler hakkında derinlemesine bilgi edinme fırsatı sunar. Nigella Diamond, hem yeni başlayanlara hem de deneyimli profesyonellere hitap eden kapsamlı bir eğitim yolculuğu sunar.

Kripto AdıNDC

SıralamaNo.3420

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz7,357,001

Maksimum Arz88,000,000

Toplam Arz88,000,000

Dolaşım Oranı0.0836%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.6974301396700509,2024-10-01

En Düşük Fiyat0.00001097267523913,2023-07-08

Herkese Açık Blok ZinciriNIGELLA

Sektör

Sosyal Medya

