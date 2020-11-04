NEAR

NEAR Protocol, yapay zeka için tasarlanmış bir blokzincirdir. Yeni nesil merkeziyetsiz uygulamaları ve zeki ajanları desteklemek için inşa edilmiş yüksek performanslı, yapay zekaya özgü bir platformdur. Web2 ve Web3 arasında işlem yapma, çalışma ve etkileşim kurma için gerekli altyapıyı sağlar. NEAR Protocol üç temel öğeyi birleştirir: Kullanıcıya ait Yapay Zeka (ajanların kullanıcı yararına hareket etmesini sağlar), Niyetler ve Zincir Soyutlama (blokzincir karmaşıklığını ortadan kaldırarak hedef odaklı, zincirler arası işlemleri kolaylaştırır) ve parçalanmış blokzincir mimarisi (ölçeklenebilirlik, hız ve düşük maliyetli işlemler sağlar). Bu entegre yapı, NEAR Protocol’ü internet ölçeğinde güvenli ve kullanıcıya ait AI uygulamaları geliştirmek için temel bir platform haline getirir.

Kripto AdıNEAR

SıralamaNo.38

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0007%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)13.35%

Dolaşımdaki Arz1,280,978,894

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,280,978,894

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği20.41834471901754,2022-01-16

En Düşük Fiyat0.52596364,2020-11-04

Herkese Açık Blok ZinciriNEAR

Sektör

Sosyal Medya

