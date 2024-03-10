NEI

Neurashi, yapay zeka ve blok zinciri altyapısının gücünü bir araya getiren son teknoloji bir yapay zeka blok zinciri çerçevesidir. Güvenliği ve güvenilirliği teşvik etmek için kripto-ekonomik bir teşvik sistemi kullanır ve küresel yapay zeka sistemlerindeki doğal hataları şeffaflık ve nesnellikle ele almak için tasarlanmıştır.

Kripto AdıNEI

SıralamaNo.2768

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.10%

Dolaşımdaki Arz274,729,103

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2747%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.029277466632792237,2024-03-10

En Düşük Fiyat0.000406390166880781,2025-08-14

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaNeurashi, yapay zeka ve blok zinciri altyapısının gücünü bir araya getiren son teknoloji bir yapay zeka blok zinciri çerçevesidir. Güvenliği ve güvenilirliği teşvik etmek için kripto-ekonomik bir teşvik sistemi kullanır ve küresel yapay zeka sistemlerindeki doğal hataları şeffaflık ve nesnellikle ele almak için tasarlanmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.