NEON

Kripto AdıNEON

SıralamaNo.871

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.44%

Dolaşımdaki Arz239,465,527

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2394%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.8649648632805813,2023-12-27

En Düşük Fiyat0.053599416821077585,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaNeon EVM, Solana üzerinde akıllı bir sözleşme olarak çalışan bir Ethereum Sanal Makinesidir ve Solana Ağ Uzantısı olarak Neon EVM, EVM dApp'lerinin mevcut kod tabanlarını değiştirmeden Solana'nın likiditesine ve kullanıcılarına sorunsuz bir şekilde erişmelerini sağlar.

