NetX: RWA tarafından desteklenen AI tabanlı ekonomik ağ, blok zinciri ve gerçek dünya değerini birbirine bağlıyor NetX, güvenilir bilgi işlem ve Layer-1 güvenli ağ üzerine inşa edilmiş yeni nesil bir blockchain ekosistemidir. Modüler ekonomik altyapı sağlamak üzere tasarlanmıştır. AI ve MCP protokolü sayesinde dApp’ler ve finansal aktiviteler için akıllı destek sunar. NetX ekosisteminde, tüm projeler düzenlenmiş stablecoin’ler, tokenleştirilmiş finansal araçlar ve gerçek varlıklar dahil olmak üzere, Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) tarafından desteklenen tokenleri ödeme ve mutabakat için sorunsuzca kullanabilir. NetX, zincir üzerindeki inovasyon ile gerçek ekonomiyi sorunsuz bir şekilde birleştirerek Web3 ve küresel değer ağının entegrasyonunu hızlandırıyor.

Kripto AdıNETX

SıralamaNo.913

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1,70%

Dolaşımdaki Arz16 916 685,8415368

Maksimum Arz20 000 000

Toplam Arz20 000 000

Dolaşım Oranı0.8458%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.9687184275031666,2025-09-16

En Düşük Fiyat0.658241367627642,2025-10-31

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

