NEURO

NeuroWeb, Polkadot tarafından güvence altına alınan ve NeuroWeb topluluğu tarafından yönetilen OriginTrail Merkeziyetsiz Bilgi Grafiği için özel olarak tasarlanmış bir L1 blok zinciri inovasyon merkezidir. Neuro yardımcı program tokeni aracılığıyla Bilgi ekonomisini besleyen bu platform, EVM uyumluluğu ve Substrate'in gücü sayesinde Ethereum ve Polkadot ekosistemleri arasında bağlantı için inşa edilmiştir.

Kripto AdıNEURO

SıralamaNo.4989

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz548,749,977

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2545440843600831,2025-01-06

En Düşük Fiyat0.01079394860652428,2025-04-16

Herkese Açık Blok ZinciriNEURO

Sektör

Sosyal Medya

