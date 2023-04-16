NEWM

NEWM'in misyonu, hem müzisyenlerin hem de onların sadık hayran kitlelerinin çıkarlarını ve isteklerini ön planda tutan, herkes için canlı ve sürdürülebilir bir müzik endüstrisini destekleyen bir müzik ekosistemi yaratmaktır. Müzik haklarını NFT'lerle parçalara ayırarak sanatçıları güçlendiriyor, bu dijital varlıkların kendi toplulukları içinde takas edilmesine olanak tanıyor ve böylece yaratıcı çalışmaları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlıyoruz. Ürünümüze müzik dağıtımını ve telif hakkı toplamayı da dahil ederek, RWA'ların zincire dahil edilmesindeki darboğazları çözen tek noktadan hizmet veren bir çözüm oluşturduk.

Kripto AdıNEWM

SıralamaNo.2580

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz2,412,447,151

Maksimum Arz9,735,033,900

Toplam Arz9,735,033,900

Dolaşım Oranı0.2478%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.02497993524179633,2023-04-16

En Düşük Fiyat0.000133727466522177,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriADA

