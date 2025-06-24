NEWT

Newton Protocol, kullanıcıların karmaşık, zincirler arası eylemleri yapay zekâ aracılarına devrederken, her adımın kullanıcı koruma önlemlerine uygun olduğunu garanti eden kriptografik garantileri koruyan, zincir üstü finans için doğrulanabilir otomasyon katmanıdır. Ayrıntılı yetkilendirme için ERC-4337/EIP-7702 akıllı hesapları, güvenilir yürütme ortamı (TEE) onayları ve her zincir dışı kararın doğruluğunu kanıtlamak için sıfır bilgi kanıtları (ZKPs) birleştirir. Amaç, otomasyonun kendisini güveni en aza indiren bir temel unsura dönüştürmek ve birden fazla blok zincirinde aracı finansmanının kilidini açmaktır.

Kripto AdıNEWT

SıralamaNo.669

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)8.59%

Dolaşımdaki Arz215,000,000

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.215%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.83373560557428,2025-06-24

En Düşük Fiyat0.06664445528899948,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

