Nexum, bankaların aracılıktan çıkarılması ve finansal aktarım süreçlerinde inovasyonu teşvik eden çok zincirli bir "Katman 3" blok zinciri özellikli finansal hizmetler işletmesidir. Nexum, deniz ticaretinde hizmet veren yatırımcılara güvenilir ve verimli finansman sağlayan ürünleri için ilk kullanım alanı olarak denizcilik sektörünü kullanacaktır.

Kripto AdıNEXM

SıralamaNo.5147

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0302451838551137,2022-05-31

En Düşük Fiyat0.000666810527759697,2022-10-03

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

