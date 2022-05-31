NEXM

Nexum, bankaların aracılıktan çıkarılması ve finansal aktarım süreçlerinde inovasyonu teşvik eden çok zincirli bir "Katman 3" blok zinciri özellikli finansal hizmetler işletmesidir. Nexum, deniz ticaretinde hizmet veren yatırımcılara güvenilir ve verimli finansman sağlayan ürünleri için ilk kullanım alanı olarak denizcilik sektörünü kullanacaktır.

Kripto AdıNEXM

SıralamaNo.5147

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0302451838551137,2022-05-31

En Düşük Fiyat0.000666810527759697,2022-10-03

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaNexum, bankaların aracılıktan çıkarılması ve finansal aktarım süreçlerinde inovasyonu teşvik eden çok zincirli bir "Katman 3" blok zinciri özellikli finansal hizmetler işletmesidir. Nexum, deniz ticaretinde hizmet veren yatırımcılara güvenilir ve verimli finansman sağlayan ürünleri için ilk kullanım alanı olarak denizcilik sektörünü kullanacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
NEXM/USDT
Nexum
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NEXM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
NEXM/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NEXM)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...