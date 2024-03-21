NFE

Edu3Labs, içerik üreticileri, öğrenciler ve NFE token sahiplerinin tamamının faydalanabileceği bir platform oluşturmak için eğitim ve blok zinciri teknolojisini birleştiriyor. Edu3Labs, öğrenmeyi herkes için daha ilgi çekici ve ödüllendirici hale getirmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.

Kripto AdıNFE

SıralamaNo.2754

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz104,375,043.61457054

Maksimum Arz900,000,000

Toplam Arz899,599,999.28

Dolaşım Oranı0.1159%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.35603402476610446,2024-03-21

En Düşük Fiyat0.00068463368763056,2025-06-13

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaEdu3Labs, içerik üreticileri, öğrenciler ve NFE token sahiplerinin tamamının faydalanabileceği bir platform oluşturmak için eğitim ve blok zinciri teknolojisini birleştiriyor. Edu3Labs, öğrenmeyi herkes için daha ilgi çekici ve ödüllendirici hale getirmenin yeni ve yenilikçi bir yoludur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
