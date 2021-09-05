NFT

AINFT, yapay zekâ ile blok zincirini birleştirerek yeni nesil AI altyapısını geliştirmeyi amaçlayan TRON tabanlı merkeziyetsiz bir ekosistemdir. Proje, Ekim 2025’te APENFT’ten yükseltilmiş olup, çok modlu yapay zekâ entegrasyonu sayesinde otonom içerik üretimi ve varlık tokenizasyonu sağlar. Bu sayede dijital varlıklar, SunLumi, Banana King AI ve SunGenX gibi yenilikçi uygulamaları destekleyen akıllı ve dinamik ekosistem bileşenlerine dönüşür.

Kripto AdıNFT

SıralamaNo.118

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz999,990,000,000,000

Maksimum Arz999,990,000,000,000

Toplam Arz999,990,000,000,000

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00000764,2021-09-05

En Düşük Fiyat0.000000288884040432,2023-06-10

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

NFT/USDT
AINFT
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NFT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
