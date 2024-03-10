NMKR

Cardanos, Darphane ve Tokenizasyon için lider bir altyapı sağlayıcısıdır. NMKR'nin misyonunun özünde, dijital varlıkları sorunsuz bir şekilde oluşturmak ve yönetmek için en yeni çözümler ve araç setleri aracılığıyla NFT veya Tokenizasyon girişiminizin güçlendirilmesi yatmaktadır.

Kripto AdıNMKR

SıralamaNo.5220

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13370343911282634,2024-03-10

En Düşük Fiyat0.000188811956449592,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriADA

HakkındaCardanos, Darphane ve Tokenizasyon için lider bir altyapı sağlayıcısıdır. NMKR'nin misyonunun özünde, dijital varlıkları sorunsuz bir şekilde oluşturmak ve yönetmek için en yeni çözümler ve araç setleri aracılığıyla NFT veya Tokenizasyon girişiminizin güçlendirilmesi yatmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.