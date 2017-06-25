NMR

Numeraire bir ERC20 Ethereum tokenidir. Numeraire'in akıllı sözleşmesinin kaynak kodu halka açıktır. Ethereum akıllı sözleşmesi, hiçbir zaman 21 milyondan fazla Numeraire basılmayacağını belirtmektedir.

Kripto AdıNMR

SıralamaNo.308

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%320,73

Dolaşımdaki Arz7.636.106,13077122

Maksimum Arz11.000.000

Toplam Arz10.656.316,48508562

Dolaşım Oranı0.6941%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği168.48800659179688,2017-06-25

En Düşük Fiyat1.92766,2018-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaNumeraire bir ERC20 Ethereum tokenidir. Numeraire'in akıllı sözleşmesinin kaynak kodu halka açıktır. Ethereum akıllı sözleşmesi, hiçbir zaman 21 milyondan fazla Numeraire basılmayacağını belirtmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
NMR/ETH
Numeraire
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NMR)
--
24 sa Hacim (ETH)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
NMR/ETH
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NMR)
--
24 sa Hacim (ETH)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...