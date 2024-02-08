NMT

Netmind, Yapay Genel Zekânın (AGI) geleceğini destekleyecek merkeziyetsiz altyapıyı ve birbirine bağlı ekosistemi inşa ediyor. Netmind platformunun dört temel katmanı vardır: 1. Hesaplama: Herkesin GPU'larını kullanarak Yapay Zekâ devrimine katkıda bulunabileceği, dünya standartlarında merkeziyetsiz bir hesaplama ağının gücünü deneyimleyin. 2. Çıkarım: İhtiyaçlarınızı karşılamak için çok çeşitli yapay zekâ model API'leri sunan isteğe bağlı çözümleme hizmetimizle modellerinizi zahmetsizce dağıtın. 3. Ajans: Karmaşık görevlerin üstesinden gelebilen ve inovasyonu teşvik edebilen sofistike çok aracılı sistemler oluşturun ve dağıtın. 4. Eğitim ve Danışmanlık: Benzersiz gereksinimlerinize göre uyarlanmış uzman danışmanlık hizmetleri ile desteklenen tescilli LLM ve MOE sistemlerimizi kullanarak modellerinizi özelleştirin ve hassas ayarlarını yapın.

Kripto AdıNMT

SıralamaNo.1335

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.42%

Dolaşımdaki Arz33,450,208

Maksimum Arz147,571,163

Toplam Arz143,885,406.2

Dolaşım Oranı0.2266%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği16.059792486345472,2024-03-09

En Düşük Fiyat0.010377713935542331,2024-02-08

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

