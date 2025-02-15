NOMOX

Finansın geleceğine liderlik etmeyi hedefliyoruz; Vizyonumuz, güçlendirilmiş güvenlik önlemleri ve ölçeklenebilir ürünlerle benzersiz performans ile fahiş hizmet ücretlerinden uzak bir gelecek. Tüm kripto ihtiyaçları için tek noktadan bir çözüm inşa ediyoruz ve misyonumuz, kriptoyu günlük yaşamlarında herkes için erişilebilir kılmaktır.

Kripto AdıNOMOX

SıralamaNo.5668

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz0

Toplam Arz2,500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05095011158185366,2025-04-09

En Düşük Fiyat0.001947907036370223,2025-02-15

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFinansın geleceğine liderlik etmeyi hedefliyoruz; Vizyonumuz, güçlendirilmiş güvenlik önlemleri ve ölçeklenebilir ürünlerle benzersiz performans ile fahiş hizmet ücretlerinden uzak bir gelecek. Tüm kripto ihtiyaçları için tek noktadan bir çözüm inşa ediyoruz ve misyonumuz, kriptoyu günlük yaşamlarında herkes için erişilebilir kılmaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.