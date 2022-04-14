NOVA

Nova Trade, merkeziyetsiz bir Katman 2 ağında sorunsuz bir CEX benzeri deneyim ile hızlı, düşük maliyetli spot ve vadeli işlemler alım satımı sunar. Yüksek likidite, kullanıcı dostu olma ve çoklu zincir uyumluluğu sorunsuz ve verimli alım satım sağlar.

Kripto AdıNOVA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

