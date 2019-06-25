NRG

Energi, 3 yıl boyunca herhangi bir hırsızlık vakası yaşanmadan varlık koruması ve varlık geri kazanımı sağlayan gelişmiş bir yönetim DAO mekanizmasına sahiptir. DeFi ve NFT altyapısı sağlamaya odaklanmıştır.

Kripto AdıNRG

SıralamaNo.1641

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.15%

Dolaşımdaki Arz100,181,184.08879077

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,181,184.08879077

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği9.8980176742,2019-06-25

En Düşük Fiyat0.022841577272082456,2025-04-09

Herkese Açık Blok ZinciriNRG

Sektör

Sosyal Medya

