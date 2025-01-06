NRN

ArenaX Labs Inc. («ArenaX»), sanal oyunlar ve fiziksel robotlarda AI ajan entegrasyonunu sağlayan yenilikçi bir oyun deneyimi platformu olan NRN Agents'i geliştirmektedir. Teknoloji yığını, taklit öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme alanlarında veri toplama, model eğitimi ve model denetimi yeteneklerini birleştirir. Oyunların sınırsız değişkenliğini robotik mühendisliğin fiziksel kısıtlamalarıyla birleştirerek, bu ortamlarda eğitilen AI ajanları sadece oyunları ustaca oynamakla kalmaz; aynı zamanda akıl yürütme, uyum sağlama ve nihayetinde gerçek dünya zorluklarını çözme yetenekleri kazanır. ArenaX, NRN Agents'i AGI (Yapay Genel Zeka) elde etme zorluğuyla başa çıkmak için mükemmel bir test alanı olarak konumlandırmaktadır. NRN Agents ekosistemi, Neuron token'ı ($NRN) tarafından desteklenmektedir.

Kripto AdıNRN

SıralamaNo.3848

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2922224420064732,2025-01-06

En Düşük Fiyat0.017102578087149857,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriARB

Sektör

Sosyal Medya

