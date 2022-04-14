NULLORA

Nullora, kimliğinizin baştan sona şifreli kaldığı yeni bir anonim etkileşim standardı oluşturuyor. Sıfır bilgi kanıtları, Halka imzalar, Gizli adresler. Hepsi bir arada çalışarak her adımda kullanıcı verilerini korur. Sızıntı yok. Ödün yok. Sadece merkeziyetsiz uygulamalara kesintisiz, özel erişim.

Kripto AdıNULLORA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz20,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriOP

Sektör

Sosyal Medya

