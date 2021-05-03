NWC

Numerico, kriptoya yeni başlayanların dahi kripto alanına güvenle girip başarılı olmalarını sağlayan, kendi kendini idame ettiren hepsi bir arada bir ekosistemdir. Ekosistemimiz, Numerico'nun ikinci katman blok zinciri çözümü olan yapay zeka işlem kopyalama platformu Mercury Trade, alım satım başarı oranınızı artıracak, DEX'lerde alım satım yaparken sizi güvende tutacak ve kodlama deneyiminiz olmasa bile zincir üstü ürünler oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi benzersiz yapay zeka ürünü gibi çözümler sunmaktadır. Ayrıca Numerico, ekosistem kârlarınızı sorunsuz bir şekilde harcamanıza olanak tanırken, stake edenlere gerçek getiri sağlayan bir finansal ürün de sunmaktadır.

Kripto AdıNWC

SıralamaNo.2026

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz150,400,833.69860733

Maksimum Arz0

Toplam Arz270,050,481.2686112

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.23726923,2021-05-03

En Düşük Fiyat0.005898320825768897,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriETH

