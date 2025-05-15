NXPC

NXPC, MapleStory Universe ekosisteminin temel tokenidir ve hem oyun içi etkinliklerin hem de daha geniş ekosistem büyümesinin değerini yakalamak ve temsil etmek için tasarlanmıştır. Birden fazla role sahiptir: Katman 1 ağındaki işlem ücretleri için kullanılan bir yardımcı token, NFT ögesi sepetlerini satın almak için bir değişim aracı ve NXPC'ye sabitlenmiş oyun para birimi olan NESO için bir rezerv varlığı. Oyuncular, öğeleri yükseltmek için NXPC'yi NESO'ya dönüştürürken, yaratıcılar şeffaf, yarılanma tabanlı bir dağıtım modeline göre değer yaratma teşviki olarak NXPC alır.

Kripto AdıNXPC

SıralamaNo.295

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)17.36%

Dolaşımdaki Arz224,601,884

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2246%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3.8393480388979015,2025-05-15

En Düşük Fiyat0.254774503680312,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriAVAX_CCHAIN

Sektör

Sosyal Medya

