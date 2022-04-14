NZC

İklim krizi yoğunlaştıkça, karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan gönüllü projeler artmakta ve bu da karbon kredisi piyasasının büyümesine yol açmaktadır. GESIA projesi, karbon emilimi ve azaltım faaliyetlerinde şeffaflığı artırmak için blok zinciri mainnet'i tanıttı ve 2024 yılının 4. çeyreğinde NZC tokeni ve bir karbon kredisi borsası başlatmayı planlıyor. NZC tokeni, BNB Zincirinde alım satım ve GESIA Zincirinde karbon kredisi alım satımı için kullanılacaktır. Ayrıca, Karbon Canavarı bağış uygulaması 2024 yılının 2. çeyreğinde başlatıldı ve karbon sertifikasyon cüzdanı 2024 yılının 3. çeyreğinde piyasaya sürülecek ve kullanıcıların karbon kredilerini tokenleştirmesine ve depolamasına olanak tanıyacak. GESIA X Karbon Borsası, tokenleştirilmiş karbon kredilerinin alım satımını mümkün kılarak 2024 yılının 4. çeyreğinde faaliyete geçecektir.

Kripto AdıNZC

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

