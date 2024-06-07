OBICOIN

OBI Labs tarafından geliştirilen dünyanın ilk gayrimenkul tokeni OBICOIN, yenilikçi bir borsada piyasaya sürülmesiyle piyasada devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu token 1 milyar sınırına ulaşarak trilyon dolarlık gayrimenkul sektöründe deflasyonist bir varlık haline geliyor ve nadirliği ile yatırımcıları cezbediyor. OBI ekosistemi, tüm paydaşlar için karşılıklı fayda sağlayan bir ortamı teşvik etmektedir. Mülk sahipleri sıfır komisyon ücretinden yararlanarak kâr marjlarını genişletiyor. Alıcılar daha kapsamlı bir mülk seçimine erişebilir ve OBI Operatörleri çeşitli gelir akışlarından yararlanabilir. Bu simbiyotik düzen, gayrimenkulü demokratikleştirerek toplumu güçlendirir ve kullanıcı deneyimini geliştirir. OBICOIN, dinamik bir gayrimenkul dünyasının çağdaş ihtiyaçlarına uygun olarak gayrimenkul işlemlerini ve mülkiyetini yeniden tanımlayarak sektörde önemli bir yenilikçi olarak öne çıkmaktadır.

Kripto AdıOBICOIN

SıralamaNo.4148

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13685233270173522,2024-06-07

En Düşük Fiyat0.008366536663117779,2025-06-06

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaOBI Labs tarafından geliştirilen dünyanın ilk gayrimenkul tokeni OBICOIN, yenilikçi bir borsada piyasaya sürülmesiyle piyasada devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu token 1 milyar sınırına ulaşarak trilyon dolarlık gayrimenkul sektöründe deflasyonist bir varlık haline geliyor ve nadirliği ile yatırımcıları cezbediyor. OBI ekosistemi, tüm paydaşlar için karşılıklı fayda sağlayan bir ortamı teşvik etmektedir. Mülk sahipleri sıfır komisyon ücretinden yararlanarak kâr marjlarını genişletiyor. Alıcılar daha kapsamlı bir mülk seçimine erişebilir ve OBI Operatörleri çeşitli gelir akışlarından yararlanabilir. Bu simbiyotik düzen, gayrimenkulü demokratikleştirerek toplumu güçlendirir ve kullanıcı deneyimini geliştirir. OBICOIN, dinamik bir gayrimenkul dünyasının çağdaş ihtiyaçlarına uygun olarak gayrimenkul işlemlerini ve mülkiyetini yeniden tanımlayarak sektörde önemli bir yenilikçi olarak öne çıkmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.