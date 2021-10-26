OBORTECH

OBORTECH, merkeziyetsiz veri kontrolü yoluyla tedarik zinciri endüstrisinde DePIN'e öncülük eden merkeziyetsiz ve demokratik bir dijital ekosistemdir. RWA alanı için dijitalleştirilmiş ve izlenebilir bir tedarik zinciri sağlamak için hepsi bir arada basit bir çözümdür. OBORTECH'in Microsoft, Amazon, Google, PwC, Dünya Bankası, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner gibi çok uluslu kuruluşlardan 12 ödülü bulunmaktadır.

Kripto AdıOBORTECH

SıralamaNo.5513

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz300,000,000

Toplam Arz300,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13368630406974458,2021-10-26

En Düşük Fiyat0.000417428457116764,2023-08-25

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

