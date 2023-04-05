OCTA

OctaSpace, işleme, veri bilimi ve yapay zeka görevlerinde uzmanlaşmış merkeziyetsiz bir bilgi işlem platformudur. Pazarımız, kullanıcılara adil erişim için fiyatlandırmayı belirleme yetkisi verir. PoW ve PoA'yı birleştiren bir Katman 1 blok zinciri kullanarak yüksek performansa öncelik veriyoruz. OctaSpace ayrıca çevrimiçi anonimlik için güvenli bir VPN hizmeti de sunar.

Kripto AdıOCTA

SıralamaNo.1110

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.82%

Dolaşımdaki Arz39,984,352

Maksimum Arz48,000,000

Toplam Arz37,959,514.4540972

Dolaşım Oranı0.833%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.493419475975837,2024-07-11

En Düşük Fiyat0.12048842260800421,2023-04-05

Herkese Açık Blok ZinciriOCTA

HakkındaOctaSpace, işleme, veri bilimi ve yapay zeka görevlerinde uzmanlaşmış merkeziyetsiz bir bilgi işlem platformudur. Pazarımız, kullanıcılara adil erişim için fiyatlandırmayı belirleme yetkisi verir. PoW ve PoA'yı birleştiren bir Katman 1 blok zinciri kullanarak yüksek performansa öncelik veriyoruz. OctaSpace ayrıca çevrimiçi anonimlik için güvenli bir VPN hizmeti de sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.