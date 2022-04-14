OHO

OHO+, ONFA Fintech tarafından ONFA ekosistemi içinde geliştirilen bir tür dijital varlıktır. OHO'nun amacı, Web3, blok zinciri, Yapay Zekâ ve ağa topluluk katkılarını teşvik eden teşvik mekanizmalarının entegrasyonu yoluyla sürdürülebilir değer sağlayan bir kripto para birimi olmaktır.

Kripto AdıOHO

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz168,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaOHO+, ONFA Fintech tarafından ONFA ekosistemi içinde geliştirilen bir tür dijital varlıktır. OHO'nun amacı, Web3, blok zinciri, Yapay Zekâ ve ağa topluluk katkılarını teşvik eden teşvik mekanizmalarının entegrasyonu yoluyla sürdürülebilir değer sağlayan bir kripto para birimi olmaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.