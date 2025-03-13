OIK

Space Nation, oyun, yapay zekâ ve sürdürülebilir bir sanal ekonomiyi sorunsuz bir şekilde entegre eden yeni nesil metaverse'i sunarak eğlence endüstrisinde öncü bir güçtür. Metaverse kaçınılmazdır ve teknoloji ve içeriğin ötesinde, temeli basit, verimli ve istikrarlı bir ekonomik döngüye dayanır. Space Nation'ın vizyonunun merkezinde, oyuncuların ve yapay zekanın geniş, sürükleyici bir evrende bir arada var olduğu açık ve dinamik bir ekosistem kuran amiral gemisi Web3 MMORPG yer alıyor. Space Nation, birden fazla oyuna, transmedya hikaye anlatımına ve diğer medya formatlarına genişleyerek, yüz milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapabilecek bir metaverse inşa etmeye ve sanal dünyalar için yeni bir ölçüt belirlemeye kendini adamıştır.

Kripto AdıOIK

SıralamaNo.1654

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.36%

Dolaşımdaki Arz291,877,500

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2918%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1858532899761135,2025-03-13

En Düşük Fiyat0.006220074643850773,2025-11-15

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSpace Nation, oyun, yapay zekâ ve sürdürülebilir bir sanal ekonomiyi sorunsuz bir şekilde entegre eden yeni nesil metaverse'i sunarak eğlence endüstrisinde öncü bir güçtür. Metaverse kaçınılmazdır ve teknoloji ve içeriğin ötesinde, temeli basit, verimli ve istikrarlı bir ekonomik döngüye dayanır. Space Nation'ın vizyonunun merkezinde, oyuncuların ve yapay zekanın geniş, sürükleyici bir evrende bir arada var olduğu açık ve dinamik bir ekosistem kuran amiral gemisi Web3 MMORPG yer alıyor. Space Nation, birden fazla oyuna, transmedya hikaye anlatımına ve diğer medya formatlarına genişleyerek, yüz milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapabilecek bir metaverse inşa etmeye ve sanal dünyalar için yeni bir ölçüt belirlemeye kendini adamıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.