"OmiseGO, yeni nesil ödeme hizmetleri geliştirerek ödeme işlemcileri, ağ geçitleri ve finans kurumları arasındaki temel koordinasyon sorununu çözüyor. Ödeme hizmeti, para birimleri ve varlık türleri arasındaki dönüştürme işlemlerini destekler. OmiseGO ağı ve e-cüzdan aracılığıyla herkes ödemeler, havaleler, bordro, B2B ticaret, tedarik zinciri finansmanı, sadakat programları, varlık yönetimi ve daha fazlasını tamamen merkezi olmayan, yüksek frekanslı ve düşük maliyetli bir şekilde yapabilir. diğer isteğe bağlı hizmetler gibi. Ek olarak, dünyanın en büyük büyüme ekonomisindeki kullanıcılar fiat kullanımından eter ve bitcoin gibi merkezi olmayan para birimlerini kullanmaya geçebilecekler. OmiseGo ağı artık itibari para ve merkezi olmayan kripto para birimleri arasında ayrım yapmıyor: daha fazla insan kabul edip kullandıkça en iyi para birimi kazanacak. OmiseGO, ana akım dijital cüzdanların bölgeler arası ve organizasyonlar arası işlemlerini gerçekleştirebilen, Ethereum tabanlı bir kamu finans teknolojisidir.Ödeme adasını kırar, anında noktadan noktaya değer değişimi ve ödeme hizmetlerini tamamlar ve yasal para birimini destekler. ve merkezi olmayan para birimi işlemleri. Teknoloji, mevcut organizasyonel engelleri ortadan kaldırarak finansal katılımı ilerletmeyi hedefliyor ve 2017'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek ve OmiseGO ve dijital cüzdan ağı aracılığıyla herkesin kullanımına sunulacak. "

Kripto AdıOMG

SıralamaNo.923

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.41%

Dolaşımdaki Arz140,245,398.24513277

Maksimum Arz140,245,399

Toplam Arz140,245,398.24513277

Dolaşım Oranı0.9999%

Arz Tarihi2017-06-27 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.27 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği28.351900100708008,2018-01-08

En Düşük Fiyat0.08902741401076542,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

