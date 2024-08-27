OMZ

Open Meta City, gayrimenkul ve kamu katılımını dönüştürmek için Web 2 ve Web 3'ü birleştiren, oyunlaştırma, eğitim girişimleri ve tokenleştirme yoluyla dijital ve fiziksel deneyimlerini geliştirmek için kullanıcılara hitap ederek kitlesel benimsemeyi hedefleyen bir Sahip Ol Kazan (O2E) platformudur. Sanal deneyimleri gerçek yaşam unsurlarıyla bütünleştirmekte ve kullanıcıların çeşitli etkinlik ve faaliyetlere katılabilecekleri dinamik bir topluluk oluşturmaktadır.

Kripto AdıOMZ

SıralamaNo.8323

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz200,000,000

Toplam Arz200,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.3095626418388605,2024-08-27

En Düşük Fiyat0.024197755028998087,2025-04-02

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

