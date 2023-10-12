OM

MANTRA, gerçek dünyadaki düzenleyici gerekliliklere bağlı kalabilen ve bunları uygulayabilen bir Güvenlik ilk RWA Katman 1 Blok Zinciridir. Kurumlar ve Geliştiriciler için tasarlanan MANTRA, İzinli uygulamalar için İzne Tabi Olmayan bir Blok Zinciri sunar.

Kripto AdıOM

SıralamaNo.291

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)17.14%

Dolaşımdaki Arz1,125,211,208.7726583

Maksimum Arz∞

Toplam Arz1,723,361,113.7788074

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği9.036695049559645,2025-02-23

En Düşük Fiyat0.01728435325696168,2023-10-12

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

Sektör

Sosyal Medya

