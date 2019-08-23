ONG

ONG (Ontology Gas), Ontology ağının kullanım hakkını temsil eden Ontology ağının ikinci yardımcı programı simgesidir. Ontology'nin çalışması, çeşitli düğüm türlerinin desteğini gerektirir.Ontology, ağ katkısının telafisi olan çeşitli düğüm türlerinin işletim ücretlerini, ONG'yi ödeyerek ağın istikrarını ve güvenliğini garanti eder.

Kripto AdıONG

SıralamaNo.493

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.54%

Dolaşımdaki Arz432,702,173.3708448

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4327%

Arz Tarihi2019-08-23

Varlığın ilk arz edildiği fiyat1.43 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği4.59254,2018-09-28

En Düşük Fiyat0.0393381415969,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriONT

Sektör

Sosyal Medya

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
