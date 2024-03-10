OORT

OORT, gizlilik ve masraf tasarrufu için merkeziyetsiz bir yapay zeka bulutudur. OORT, küresel bilgi işlem ve depolama kaynaklarını entegre ederek güvenilir yapay zeka çözümlerini güçlendirir.

Kripto AdıOORT

SıralamaNo.822

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz650,324,721.7256979

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3251%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.1845033831215028,2024-03-10

En Düşük Fiyat0.02149204573142017,2025-08-06

Herkese Açık Blok ZinciriOORT

Sektör

Sosyal Medya

