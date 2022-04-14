OPAD

OPENPAD AI, bir sonraki nesil otonom uygulamaları ve süper dApp'leri güçlendiren, dikeyleştirilmiş merkeziyetsiz bir yapay zekâ (deAI) yığınıdır. Platformumuz, yüksek performans ve maliyet verimliliğiyle yapay zekâ destekli merkeziyetsiz yenilikler inşa etmek için gerekli bileşenleri entegre eder.

Kripto AdıOPAD

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

