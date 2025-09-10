OPENX

OpenxAI, P2P izne tabi olmayan bir Yapay Zekâ protokolüdür. Bitcoin'in para için yaptığı şeyi OpenxAI zekâ için yapmaktadır.

Kripto AdıOPENX

SıralamaNo.1767

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)10.11%

Dolaşımdaki Arz10,003,175.98710533

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.0299262343053925,2025-09-15

En Düşük Fiyat0.0939673303769838,2025-09-10

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaOpenxAI, P2P izne tabi olmayan bir Yapay Zekâ protokolüdür. Bitcoin'in para için yaptığı şeyi OpenxAI zekâ için yapmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.