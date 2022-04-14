OPEN

OpenLedger, topluluk sahipliğindeki veri kümeleri (Datanet'ler) kullanılarak özel modellerin eğitilmesi ve dağıtılması için geliştirilmiş bir yapay zekâ-blok zinciri altyapısıdır. Veri kümesi yüklemeleri, model eğitimi, ödül kredileri ve yönetişim katılımı gibi tüm işlemler zincir üzerinde gerçekleştirilir. Kullanıcılar kendi Datanet'lerini oluşturabilir, herkese açık olanlara katkıda bulunabilir, modeller geliştirebilir ve bunları şeffaf, tokenleştirilmiş mekanizmalarla yayınlayabilir.

Kripto AdıOPEN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaOpenLedger, topluluk sahipliğindeki veri kümeleri (Datanet'ler) kullanılarak özel modellerin eğitilmesi ve dağıtılması için geliştirilmiş bir yapay zekâ-blok zinciri altyapısıdır. Veri kümesi yüklemeleri, model eğitimi, ödül kredileri ve yönetişim katılımı gibi tüm işlemler zincir üzerinde gerçekleştirilir. Kullanıcılar kendi Datanet'lerini oluşturabilir, herkese açık olanlara katkıda bulunabilir, modeller geliştirebilir ve bunları şeffaf, tokenleştirilmiş mekanizmalarla yayınlayabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.