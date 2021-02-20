ORAI

Oraichain, çok boyutlu güvenilir yapay zeka kanıtları sağlar ve Web3 ile güvenli entegrasyon sağlar. Temel yapı taşı olarak yapay zeka ile Oraichain, AI Oracle, DINO Center ile DINO Hub, AI Marketplace & Data Marketplace, tamamen zincir üstü VRF, Yapay Zeka tabanlı NFT üretimi ve telif hakkı koruması, Telif Hakkı Protokolü, Yapay Zeka destekli Verim Toplayıcı Platformu, Cosmwasm IDE ve çok daha fazlası dahil olmak üzere birçok temel ve yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmiştir. Oraichain, dünyadaki ilk katman 1 AI Oracle ve Trustworthy Proofs™️'dur.

Kripto AdıORAI

SıralamaNo.799

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.23%

Dolaşımdaki Arz13,823,700

Maksimum Arz19,779,272

Toplam Arz18,014,986.26

Dolaşım Oranı0.6988%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği107.47632244,2021-02-20

En Düşük Fiyat0.9138843220735346,2022-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriORAI

