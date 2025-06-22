ORDER

Orderly Network, farklı blok zincirleri arasında paylaşılan bir Omnichain emir defteri ve takas merkezidir. Orderly, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base ve Near'da spot ve sürekli vadeli emir defterleri sunarken, diğer blok zincirlerine de genişlemektedir. SDK'mız aracılığıyla brokerları işe alan bir altyapı sağlayıcısı olarak faaliyet gösteriyoruz. Brokerlar bireysel, profesyonel ve kurumsal olmak üzere farklı kategorilerdeki yatırımcıları bünyelerine katıyor. Bu, merkeziyetsiz bir CME'ye benziyor ve en nihayetinde yüzlerce brokerın yer aldığı bir yapıya dönüşüyor. OP yığını ve Celestia DA tarafından desteklenen Orderly Chain, Orderly'nin üstündeki 20'den fazla broker arasında tüm işlemleri gerçekleştiren takas merkezidir.

Kripto AdıORDER

SıralamaNo.500

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.56%

Dolaşımdaki Arz348,059,073.01531523

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz998,307,507.591201

Dolaşım Oranı0.348%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.4940192211350589,2025-10-06

En Düşük Fiyat0.06581957903741469,2025-06-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

